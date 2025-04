Le dichiarazioni rappresentano una vera e propria denuncia pubblica da parte del calciatore: scoppia un nuovo caso alla Juventus

Parole di fuoco, dichiarazioni che alimentano i sospetti e scatenano un vero e proprio caso. Neanche il tempo per esultare per il ritrovato quarto posto che la Juventus si ritrova a fare i conti con una nuova bufera.

Il club bianconero ha vissuto una stagione travagliata: l’era Thiago Motta si è rivelato un flop, tanto che la società ha deciso per l’esonero, chiamando Tudor e affidandogli il compito di salvare la qualificazione alla prossima Champions. Il croato si sta impegnando per raggiungere l’obiettivo, fondamentale per la pianificazione futura della squadra, ma intanto fa i conti con le parole al vetriolo di uno dei calciatori della rosa.

Dichiarazioni a sorpresa, un post pubblico che alimenta i dubbi e crea qualche malumore. È Douglas Luiz, centrocampista brasiliano acquistato quest’estate dall’Aston Villa in un affare dal valore complessivo di 50 milioni, a sbottare tramite Instagram. Un lungo post per fare chiarezza sulla sua deludente stagione e sui continui infortuni che lo hanno accompagnato nel primo anno in Italia. ” Non sono venuto qui solo per pubblicare foto – scrive nel suo messaggio social – voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare“.

Le cose però sono andate in maniera diversa dalle attese: “Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: “Douglas non è in forma”. Non sono forse in forma io? Ho fatto tutto il pre-campionato e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier“.

Juventus, lo sfogo di Doulgas Luiz: “Tanta panchina quando stavo bene”

Douglas Luiz non nega di aver avuto problemi fisici, ma ci tiene a sottolineare che il suo mancato impiego non è dipeso soltanto dagli infortuni: “Certo, mi hanno ostacolato, ma per quanto tempo sono rimasto in panchina quando ero in salute? Molto“, la frase che sembra un’accusa a Thiago Motta.

Ancora più pesante la successiva dichiarazione: “Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare“. Un’accusa enigmatica che lascia più di un dubbio, mentre il brasiliano chiude il suo post garantendo di impegnarsi al massimo per questo club: “Continuerò a fare tutto, anche se è difficile: potete contare su di me“.

Chissà se la Juve vorrà farlo anche il prossimo anno viste le voci su una possibile cessione, magari con ritorno in Premier League del sudamericano.