Cesena-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Spal, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I bianconeri padroni di casa sono pronti per tornare in campo al Manuzzi per provare a regalare una gioia ai loro tifosi dopo un avvio di stagione più complicato del previsto. La compagine biancazzurra, dal suo canto, spera di conquistare un’importante vittoria che le permetterebbe di non perdere altro terreno dalle dirette avversarie per la promozione in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 27 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

