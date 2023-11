Serie A 2023/2024, ascolti Dazn undicesima giornata: 6,7 milioni di spettatori, Fiorentina-Juventus la più vista

Gli ascolti Dazn per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Si è conclusa una quattro giorni di campionato con due partite di spicco come Atalanta-Inter e Fiorentina-Juventus e con le interessanti Bologna-Lazio, Milan-Udinese, Roma-Lecce e Salernitana-Napoli in cui sono state impegnate le big. Ebbene, gli ascolti totali di questo turno in cui le dieci partite sono state programmate in orari tutti diversi tra loro è di 6.699.438. La partita più seguita è stata Fiorentina-Juventus che ha superato il milione e mezzo di spettatori. Da ricordare che Bologna-Lazio, Milan-Udinese e Verona-Monza erano visibili anche in diretta su Sky. Ecco i dati completi.

GLI ASCOLTI DAZN DELL’UNDICESIMA GIORNATA DI SERIE A 2023/2024 (6.699.438)

TOTALE ASCOLTI

Bologna-Lazio* 422.539

Salernitana-Napoli 795.594

Atalanta-Inter 1.226.499

Milan-Udinese* 729.307

Verona-Monza* 172.597

Cagliari-Genoa 395.469

Roma-Lecce 848.054

Fiorentina-Juventus 1.582.909

Frosinone-Empoli 216.019

Torino-Sassuolo 310.451

* visibile anche su Sky