Manchester United, Hojlund ancora a secco in Premier: zero gol e zero assist con 2.73 xG

Paragonato ad Erling Haaland, l’attaccante del Manchester United Rasmus Hojlund sta faticando ad imporsi negli schemi del Manchester United di Ten Hag. Diciotto punti e cinque sconfitte in campionato fin qui per i Red Devils che non sono ancora riusciti ad invertire definitivamente la rotta dopo un brutto inizio di stagione. E anche l’ex Atalanta (pagato 80 milioni in estate) non è stato esente da critiche. Qualcuno sui social gli ha affidato l’infelice soprannome di ‘007’, cioè zero gol, zero assist e sette partite (ora sono otto). In realtà però in Champions la storia è diversa con tre reti in tre presenze, anche se i sigilli europei del danese sono coincisi con due sconfitte. Anche gli expected goals in Premier non gli sorridono. Nelle otto partite di campionato l’attaccante ha generato una statistica di 2,73. Vale a dire, sommando tutte le sue occasioni nelle otto partite, Hojlund avrebbe dovuto segnare almeno tre gol. C’è tempo, ancor di più se sei nato nel 2003.