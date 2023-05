Serie A 2022/2023, trentaquattresima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Napoli già campione e pronto a festeggiare contro la Fiorentina, ma nel frattempo si sfidano tra loro tutte le sei squadre in corsa per la Champions: Milan-Lazio e Roma-Inter al sabato, Atalanta-Juventus domenica e probabilmente ne sapremo di più sulla lotta per le posizioni europee. Di seguito ecco la programmazione su Dazn, che trasmetterà le dieci partite, e Sky che di queste ne manderà in onda tre.

Sabato 6 maggio 2023

ore 15 Milan-Lazio

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni e Simone Tiribocchi

ore 18 Roma-Inter

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

ore 20.45 Cremonese-Spezia

su Dazn

Telecronaca: Alberto Santi e Sergio Floccari

su Sky

Telecronaca: Davide Polizzi e Lorenzo Minotti

Domenica 7 maggio 2023

ore 12.30 Atalanta-Juventus

su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi e Dario Marcolin

su Sky

Telecronaca: Federico Zancan e Giancarlo Marocchi

ore 15 Torino-Monza

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini e Stefan Schwoch

ore 18 Napoli-Fiorentina

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Marco Parolo

ore 20.45 Lecce-Verona

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini

Lunedì 8 maggio 2023

ore 18.30 Empoli-Salernitana

su Dazn

Telecronaca: Andrea Calogero e Alessandro Budel

ore 18.30 Udinese-Sampdoria

su Dazn

Telecronaca: Federico Zanon e Manuel Pasqual

ore 20.45 Sassuolo-Bologna

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi

su Sky

Telecronaca: Dario Massara e Nando Orsi