Playoff Nba 2022/2023: vittoria Celtics a Philadelphia, Booker e Durant trascinano i Suns

I Philadelphia 76ers non riescono a sfruttare il valore campo e cadono al Wells Fargo Center in gara-3 contro Boston. Gara equilibrata fino alla metà del secondo quarto, quando gli ospiti hanno allungato sul 36-41 raggiungendo il +10 (47-57) poco prima dell’intervallo. I padroni di casa ci provano in varie occasioni, ma i Celtics difendono il vantaggio chiudendo i conti sul 102-114. Embiid miglior marcatore con 30 punti, seguito da Tatum con 27 e Brown con 23.

Reazione Suns nella sfida casalinga contro i Nuggets. Con un secondo quarto da 38-21 Phoenix è avanti di quindici punti sugli avversari all’intervallo, ma Denver firma un 23-36 nel terzo quarto riaprendo la sfida. In uno spettacolare ultimo quarto sono i Suns ad avere la meglio sul 121-114. Devin Booker grande protagonista della serata: il numero 1 dei Suns ha eguagliato il suo massimo in carriera ai playoff con 47 punti. Grande partita anche di Durant, che firma ben 39 punti.