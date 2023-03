Serbia-Italia Under 21 oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole

Grande attesa per l’impegno dell‘Italia Under 21 di Nicolato. Gli azzurrini faranno visita alla Serbia a Backa Topola in quello che è il penultimo test prima dell’Europeo. Fischio d’inizio alle 18:00 di venerdì 24 marzo. Allo Stadio TSC Arena non mancano assenti: Miretti e Cambiaso non ci saranno, mentre Fagioli, Turati e Fabbian non sono al meglio. Il centrocampista della Reggina, di proprietà dell’Inter, è uno degli esordienti insieme ai difensori Diego Coppola e Niccolò Pierozzi, i centrocampisti Bruno Zapelli e l’attaccante Tommaso Baldanzi. La partita potrà essere seguita in live streaming sul sito della FIGC e sui profili social della Nazionale Maschile (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok).

