Corea del Sud, Klinsmann dopo l’esordio in panchina: “Sono soddisfatto. I giocatori hanno dimostrato di avere voglia”

Jurgen Klinsmann è totalmente soddisfatto della prima uscita della sua Corea del Sud. Gli asiatici nella giornata di giovedì 23 marzo hanno pareggiato con la Colombia in un’amichevole internazionale. La Corea era riuscita a portarsi avanti grazie a Son, attaccante del Tottenham. Poi la rimonta dei sudamericani. Di seguito le dichiarazioni di Klismann dopo la partita in conferenza stampa.

Sull’esordio: “Sono davvero molto soddisfatto della nostra performance. In pochi giorni ho visto cose ottime, peccato per i due gol presi nella ripresa, credo ci sia stato un calo di concentrazione ma per il resto è stata un’ottima Corea, dovremo continuare su questa strada e sono sicuro che cresceremo ancora“. Su Son: “Ha la libertà di muoversi dietro la punta, conosce il ruolo e sa far gol. In generale ho giocatori che hanno grande voglia e questo è molto importante“.