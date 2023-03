Tabellino Sassuolo-Carrarese 2-2: Torneo di Viareggio 2023

Reti: 8’ Prevedello (C), 58’ Caragea (S), 85’ Nazzaro (C), 88’ Casini (S).

Sassuolo: Zouaghi, Rigo, Caragea, Henriksen, Parlato (85’ Corradini), Di Bitonto, Okojie (46’ Petrosino), Knezovic (46’ Railian), Sandro (46’ Deri), Fontana (68’ Ackah), Rovatti (46’ Casini).

A disposizione: Scacchetti.

Allenatore: Francesco Pedone.

Carrarese: Gatti, Bagnoli, Grasso (73’ Pasquini), Tognocchi (73’ Forte), Criscuolo (73’ Lomangino), Prevedello (80’ Scaletti), Accorsini (91’ Decicco), Sansaro (91’ Gentili), Tortelli, Del Pecchia, Chaabti (46’ Nazzaro).

A disposizione: Ratti, Fracaccio, Bologna, Tampu, Jendoubi, Gentile, Pennacchi, Forte, Di Matteo, Amato, Alberti.

Allenatore: Andrea Danesi.

Arbitro: Sig. Monti di Firenze.

Assistenti: Sig. Napolano di Empoli e Sig. Labate di Firenze.

Note: ammoniti Chaabti (C) e Jendoubi (C, in panchina).