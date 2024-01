Senegal-Gambia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Senegal-Gambia, match valevole la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Sadio Mané e compagni sono tra i favoriti alla vittoria finale e sperano di rispettare le aspettative, così da arrivare fino in fondo alla competizione. Il Gambia, dal suo canto, ha come obiettivo quello di cercare di superare almeno il primo turno del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 15 alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

