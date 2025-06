Martedì 24 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con il tennis sempre più presente questa estate, e ancora il Mondiale per Club 2025 di calcio. Ma il piatto forte della giornata sono senza dubbio i primi due quarti di finale degli Europei femminili di basket, con Francia-Lituania e soprattutto Italia-Turchia.

MATTINA

11.30 Tennis, WTA Bad Homburg: ottavi di finale (1° match sul centrale Jasmine Paolini-Leylah Fernandez) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 16.20) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Eastbourne: primo turno (2° match sul Court 12 Luciano Darderi-Marcos Giron non visibile in tv e streaming, 4° match sul centrale Flavio Cobolli-Jacob Fearnley) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 16.20) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, WTA Eastbourne: primo turno (1° match sul Court 4 Elisabetta Cocciaretto-Kamilla Rakhimova) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 16.20) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Tennis, ATP Maiorca: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 16.20) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

POMERIGGIO

16.05 Atletica, Continental Tour: Golden Spike Ostrava – Dalle ore 18.00 in diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

16.30 Basket femminile, Europei: Francia-Lituania (quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

17.00 Calcio femminile, Europei U19: Italia-Spagna (semifinale) – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

SERA

19.30 Basket femminile, Europei: Italia-Turchia (quarti di finale) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Mondiale per club: Benfica-Bayern Monaco – Diretta tv su Italia 1; live streaming su Mediaset Infinity e DAZN

21.00 Calcio, Mondiale per club: Auckland City-Boca Juniors – Diretta streaming su DAZN