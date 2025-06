Dopo la parentesi complicata in Premier League con il Liverpool, Federico Chiesa è pronto a tornare in Serie A. Due big sull’ex Juventus.

L’avventura di Federico Chiesa al Liverpool è stata davvero da dimenticare. L’esterno offensivo ex Juventus si è trasferito in questa stagione in Premier League, dopo esser stato messo ai margini della rosa da Thiago Motta, con quest’ultimo che riteneva il giocatore fuori dal progetto.

Alla ricerca di una destinazione, alla fine è giunta l’offerta dei Reds di Arne Slot, divenuti poi campioni della Premier League 2025/2026. Chiesa, però, non è stato quasi mai protagonista nella stagione degli inglesi, visto anche il pochissimo spazio offerto dal tecnico ex Feyenoord al giocatore. Solo 6 presenze per un totale di 104′ in campionato, col giocatore che solo nel finale si è guadagnato il diritto di poter essere anche lui annoverato come campione d’Inghilterra.

Adesso, Federico Chiesa vuole lasciare il segno ma, con ogni probabilità, lo farà altrove. Le possibilità di rivederlo nel nostro campionato sono alte, con due big della Serie A interessate.

Calciomercato Serie A, Milan e Roma su Federico Chiesa

Federico Chiesa ha bisogno di macinare minuti e giocare il più possibile. L’ex Juve deve ritrovare prima sé stesso, e poi le sue giocate che lo hanno reso famoso in tutta Europa. Nelle menti di tutti – ma in particolar modo dei tifosi italiani -, le grandi giocate offerte dal figlio d’arte durante EURO 2020, dove l’Italia ha trionfato con grande merito.

L’idea, è quella di tornare ai fasti di un tempo, cercando di recuperare totalmente dalla rottura del crociato che ha inesorabilmente influenzato negativamente la carriera dell’esterno. La sua intenzione, come riportato da Fabrizio Romano, è quella di tornare in Serie A, per riabbracciare la sua nazione e poter giocare con continuità.

Sul giocatore l’interesse forte è quello del Milan, con Massimiliano Allegri che vorrebbe riabbracciare il giocatore che ha già allenato tra il 2021 e il 2024. Assieme ai rossoneri c’è anche il forte pressing della Roma, con Gian Piero Gasperini che vorrebbe tentare di acquistare Chiesa per provare a rilanciare il giocare. Attenzione anche al Napoli, che resta sempre vigile e da diverso tempo segue il giocatore.