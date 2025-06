La squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre, avrà Bebe Vio come capo delegazione.

È stata ufficializzata la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre. Sono 13 gli atleti italiani che saliranno sulle pedane iridate, convocati dai Commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada.

Capo delegazione d’eccezione in Corea del Sud: a guidare la spedizione dell’Italia in questi Para Fencing World Championships che aprono il nuovo quadriennio sarà Bebe Vio Grandis. Per la super-campionessa azzurra, che dopo i Giochi Paralimpici di Parigi è stata eletta Consigliera federale in quota atleti della FIS presieduta da Luigi Mazzone, sarà la prima volta da Capo delegazione della sua Nazionale.

Presso l’Iksan Indoor Gymnasium, venue dei Mondiali coreani che si svolgeranno a due anni di distanza dall’ultima edizione ospitata a Terni, il team italiano presenterà un mix di atleti giovani ed esperti, per competere in tutte le sei giornate di gare del programma iridato.

I prescelti

I prescelti sono: Matteo Betti (Categoria A – fioretto maschile individuale e a squadre), Mattia Galvagno (Cat. A – fioretto maschile individuale, sciabola maschile individuale e a squadre), Sofia Garnero (Cat. A – fioretto femminile individuale e a squadre, spada femminile individuale), Edoardo Giordan (Cat. A – sciabola maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre), Andrea Jacquier (Cat. B – sciabola maschile individuale, spada maschile individuale), Emanuele Lambertini (Cat. A – fioretto maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre), Julia Markowska (Cat. B – sciabola femminile individuale e a squadre, spada femminile individuale), Michele Massa (Cat. B – fioretto maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre), Andreea Mogos (Cat. B – fioretto femminile individuale e a squadre, sciabola femminile individuale e a squadre), Gianmarco Paolucci (Cat. B – fioretto maschile individuale, sciabola maschile individuale e a squadre), Luca Platania (Cat. A – fioretto maschile individuale, spada maschile individuale e a squadre), Leonardo Rigo (Cat. C – fioretto maschile individuale, spada maschile individuale) e la capitana Loredana Trigilia (Cat. A – fioretto femminile individuale e a squadre, sciabola femminile individuale e a squadre).

La squadra

Gli azzurri saranno guidati dai CT Paroli, Stella e Tarantini, al fianco dei quali saranno presenti i maestri Giuseppe Costanzo (sciabola) e Daniele Pantoni (spada), con il supporto dello sparrig Tommaso Chiappelli (fioretto), del preparatore atletico Giuseppe Cerqua, dell’armiere Stefano Formenti, del medico Nicolò Piacentini, del fisioterapista Elia Sargenti e di Guya Standoli quale addetta alla logistica della FIS.

La Nazionale italiana di scherma in carrozzina sta svolgendo in questi giorni un importante allenamento collegiale a Roma presso il centro dell’Acqua Acetosa, primo di una serie di ritiri per preparare al meglio il Mondiale 2025, appuntamento clou della stagione internazionale del settore paralimpico.

Campionati del Mondo Paralimpici 2025 – Iksan (Corea del Sud), 2- 7 settembre

CALENDARIO E AZZURRI IN GARA

2 settembre

Spada femminile A | Individuale (Garnero)

Sciabola maschile B | Individuale (Jacquier, Paolucci)

Spada femminile B | Individuale (Markowska)

Spada femminile C | Individuale

Sciabola maschile A | Individuale (Giordan, Galvagno)

3 settembre

Spada femminile | Squadre

Sciabola maschile | Squadre (Giordan, Galvagno, Paolucci)

4 settembre

Fioretto femminile A | Individuale (Garnero, Trigilia)

Spada maschile B | Individuale (Jacquier, Massa)

Spada maschile C | Individuale (Rigo)

Fioretto femminile B | Individuale (Mogos)

Fioretto femminile C | Individuale

Spada maschile A | Individuale (Giordan, Lambertini, Platania)

5 settembre

Fioretto femminile | Squadre (Mogos, Garnero, Trigilia)

Spada maschile | Squadre (Giordan, Lambertini, Massa, Platania)

6 settembre

Fioretto maschile B | Individuale (Massa, Paolucci)

Fioretto maschile C | Individuale (Rigo)

Sciabola femminile A | Individuale (Trigilia)

Fioretto maschile A | Individuale (Betti, Lambertini, Galvagno, Platania)

Sciabola femminile B | Individuale (Markowska, Mogos)

7 settembre

Fioretto maschile | Squadre (Betti, Lambertini, Massa)

Sciabola femminile | Squadre (Markowska, Mogos, Trigilia)

I CONVOCATI

Matteo Betti (Cat. A – fioretto maschile individuale e a squadre)

Mattia Galvagno (Cat. A – fioretto maschile individuale, sciabola maschile individuale e a squadre)

Sofia Garnero (Cat. A – fioretto femminile individuale e a squadre, spada femminile individuale)

Edoardo Giordan (Cat. A – sciabola maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre)

Andrea Jacquier (Cat. B – sciabola maschile individuale, spada maschile individuale)

Emanuele Lambertini (Cat. A – fioretto maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre)

Julia Markowska (Cat. B – sciabola femminile individuale e a squadre, spada femminile individuale)

Michele Massa (Cat. B – fioretto maschile individuale e a squadre, spada maschile individuale e a squadre)

Andreea Mogos (Cat. B – fioretto femminile individuale e a squadre, sciabola femminile individuale e a squadre)

Gianmarco Paolucci (Cat. B – fioretto maschile individuale, sciabola maschile individuale e a squadre)

Luca Platania (Cat. A – fioretto maschile individuale, spada maschile individuale e a squadre)

Leonardo Rigo (Cat. C – fioretto maschile individuale, spada maschile individuale)

Loredana Trigilia (Cat. A – fioretto femminile individuale e a squadre, sciabola femminile individuale e a squadre)

LA DELEGAZIONE

Capo delegazione: Beatrice Vio Grandis

Responsabili d’arma: Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola), Michele Tarantini (spada)

Staff tecnico: Giuseppe Costanzo (sciabola), Daniele Pantoni (spada), Tommaso Chiappelli (sparring fioretto)

Preparatore atletico: Giuseppe Cerqua

Tecnico delle armi: Stefano Formenti

Medico: Nicolò Piacentini

Fisioterapista: Elia Sargenti

Logistica: Guya Standoli