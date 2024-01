Emergenza totale per il Napoli: si ferma anche Diego Demme

Brutte notizie per il Napoli a Riyadh, in vista della semifinale di Supercoppa italiana in programma giovedì alle 20 contro la Fiorentina. La squadra di Walter Mazzarri rischia di perdere anche Diego Demme, uscito per un risentimento dopo aver svolto la prima parte di lavoro con la squadra. Il gruppo partenopeo si è allenato nella struttura dello Shabab Club iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente Di Lorenzo hanno svolto un lavoro di possesso palla, con chiusura di seduta dedicata ad una serie di partitine 7 contro 7. Ai box anche Cajuste e Olivera che hanno svolto allenamento personalizzato in campo, mentre Meret ha fatto lavoro personalizzato in palestra e piscina.