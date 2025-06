Kean torna ad attirare l’attenzione in ottica mercato: occhio al club arabo che per lui sembra fare sul serio! Ecco il punto della situazione.

Uno degli attaccanti che più ha attirato l’attenzione in Serie A nel corso della stagione da poco terminata è sicuramente Moise Kean. Alla Fiorentina il centravanti italiano sembra essere rinato e non è un caso che abbia perciò attirato l’attenzione di diversi club che stanno osservando con interesse il suo cartellino.

Ricordiamo che proprio sul suo cartellino è stata fissata una clausola rescissoria da parte della Fiorentina di 52 milioni di euro, clausola che – col senno del poi – è risultata anche inferiore al valore che il giocatore ha nel frattempo acquisito. Non è un caso allora che faccia gola a diversi club esteri. Soprattutto in Arabia dove la forza economica non manca.

Kean in Arabia? Un club spinge per averlo

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, su Moise Kean ci sarebbe il fortissimo interesse dell’Al-Qadsiah dall’Arabia Saudita. Il club sarebbe infatti orientato a pagare la clausola di 52 milioni di euro alla Fiorentina per sbloccare l’attaccante ma al tempo stesso anche a offrire al giocatore un super ingaggio.

Si parla infatti di un ingaggio da 12/13 milioni di euro netti a stagione. Una cifra da capogiro che potrebbe far nascere qualche dubbio in Moise Kean. Il classe 2000 vorrebbe ancora giocare ad alti livelli e preferirebbe un eventuale trasferimento in Premier League, ma un’offerta economica di questa portato potrebbe cambiare interamente il quadro.

Di fatto, tanto si giocherà perciò sulla sua volontà e su quello che alla fine dei giochi lui deciderà di fare con il suo futuro e la sua carriera. Al momento si è preso del tempo per rifletterci su, quindi non resta altro da fare se non attendere per comprendere cosa accadrà.