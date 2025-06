Max Verstappen è sempre al centro dell’attenzione, come dimostra anche l’ultima incredibile indiscrezione.

Max Verstappen è indiscutibilmente uno dei piloti più forti della storia dell’automobilismo, in virtù dei suoi quattro titoli mondiali conquistati fino ad ora in Formula Uno e dei continui record sgretolati nel corso della sua lunga e straordinaria carriera.

Quest’anno, alla guida della sua Red Bull, sta facendo un po’ più di fatica per via della superiorità tecnica dimostrata fino a questo momento dalle Mclaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

In ogni caso, nonostante questo, continua ad essere della partita nel campionato piloti. Per quanto riguarda il suo futuro, invece, i dubbi sembrano essere tanti. Si parla di un futuro lontano dalla Red Bull, magari in Mercedes o in Aston Martin, anche se forse potrebbe addirittura prendere tutto un altro tipo di scelta in vista dei prossimi anni della sua vita e della sua carriera.

Futuro verstappen, ecco cosa potrebbe decidere di fare in futuro

Max Verstappen è apparso di recente in Belgio sull’iconica pista di Spa su una Aston Martin GT3, mentre qualche settimana fa è stato pizzicato a guidare sul circuito del Norschleife su di una Ferrari 296 GT3 sotto lo pseudonimo di Franz Hermann. Verstappen ha fatto qualche giro di prova con il team ed è stato accompagnato da Thierry Vermeulen, figlio del manager Raymond. Vermeulen guida per Verstappen.com Racing, progetto che dona la possibilità a giovani piloti di affrontare la vita da pista ad alta competizione.

Ma Verstappen può guidare nel DTM, dato che il team di Emil Frey lo ha supportato al Nordschleife? Ai microfoni di Motorsport-Total.com, Vermeulen ha cercato di spiegare che “non è ancora in una fase in cui sta realmente guardando a classi di corse o campionati al di fuori della F1. Penso anche che si stia davvero divertendo nelle sessioni più lunghe nel mondo GT”. Quindi, insomma, la priorità di verstappen continua ad essere essenzialmente la Formula Uno.

Anche se, in ottica futura, non esclude un possibile passaggio in DTM o nel WEC. Il pilota olandese della Red Bull non ha mai negato la possibilità di lasciare un giorno la classe regina del motorsport per trasferirsi in ben altre categoire, magari mneo stressanti e impegnative. Non se ne parla per adesso, dato che il quattro volte campione del mondo continua a voler vincere e convincere in F1, e nel suo futuro sembra esserci ancora la possibilità di conquistare altre gare, fare altri podi e puntare per molti anni al titolo mondiale.