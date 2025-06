Offerta monstre da parte dell’Al Hilal per Victor Osimhen: le cifre sul tavolo.

L’Al Hilal non è protagonista solo al Mondiale per Club, dove nella notte italiana ha pareggiato 0-0 contro il Salisburgo, ma anche sul mercato.

La squadra saudita sta lavorando per convincere Theo Hernandez a trasferirsi in Arabia Saudita, ma dall’Italia è pronta ad accaparrarsi anche un altro top player: Victor Osimhen. Nonostante i secchi rifiuti delle scorse settimane prima dell’avvio della competizione intercontinentale, dal Medio Oriente sono pronti a tentare un nuovo assalto per il centravanti nigeriano offrendogli un ingaggio monstre.

Osimhen-Al Hilal, pronta un’offerta monstre: i dettagli

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Al Hilal sta preparando un nuovo assalto per Victor Osimhen. Il club saudita è pronto a pagare la clausola da 75 milioni di euro presente nel contratto che lega il classe 1998 al Napoli e a offrire al giocatore un triennale, con scadenza il 30 giugno 2028 e opzioni per un ulteriore anno, da 40 milioni di euro a stagione.

L’auspicio del club è quello di convincere il giocatore, possibilmente entro la prossima settimana, in modo da aggregarlo alla squadra di Simone Inzaghi in caso di qualificazione agli ottavi di finale. Il regolamento della competizione consente ai club partecipanti di aggiungere due nuovi calciatori in lista tra il 27 giugno e il 3 luglio.