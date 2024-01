Dakar 2024: foratura per Loeb, Carlos Sainz allunga nella generale

Carlos Sainz allunga nella Dakar. L’ottava tappa, 458 km cronometrati tra Al Duwadimi e Hail, ha visto lo spagnolo, padre del pilota Ferrari, aumentare il vantaggio nella generale su Sebastian Loeb. Il francese è stato vittima di una foratura perdendo sei minuti. Sainz ha chiuso al quarto posto a 6’13” da Ekstroem, alla seconda vittoria in questa Dakar sula sua Audi. Secondo posto per il suo compagno di squadra Peterhansel, a 3’45”. Chiude il podio Chicherit su Toyota, a 4’10”. Lo spagnolo allunga a 24 secondi nella generale su Loeb. Terzo Lucas Moraes a oltre un’ora di ritardo.

Nelle moto la spunta Benavides, in sella alla Ktm, che completa il percorso in 3h35’03”, precedendo di 31 secondi il fratello Luciano (Husqvarna). Terzo posto, a 1’27”, per Adrien Van Beveren (Honda) mentre limita i danni Ricky Brabec: lo statunitense della Honda chiude settimo a 4’08” ma conserva il primato nella generale, con 42″ su Ross Branch e 4’21” su Josè Ignacio Cornejo. Domani la nona frazione, da Hail ad Alula, con 417 chilometri di speciale.