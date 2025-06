Arrivano le prime eliminazioni inattese al Mondiale per Club 2025 con l’Atletico Madrid fuori per differenza reti e il Porto reduce dall’incredibile 4-4 contro l’Al Ahly.

L’Atletico Madrid e il Porto salutano il Mondiale per Club 2025. Sono loro le prima eliminazioni a sorpresa della competizione. La formazione del Cholo Simeone ha battuto il Botafogo per 1-0 in una partita della terza giornata della fase a gironi, giocata a Pasadena, grazie a una rete di Griezmann al 42′ del secondo tempo, ma non è bastata per la differenza reti. Che premia i brasiliani e il Psg.

La squadra parigina campione d’Europa affronterà agli ottavi del Mondiale per Club l’Inter Miami di Messi, che si fa recuperare un doppio vantaggio e pareggia 2-2 con il Palmeiras. Ma entrambe le squadre sono riuscite a qualificarsi per gli ottavi di finale.

I paulisti sfideranno invece i carioca del Botafogo.

Come detto, l’altra delusione di questa prima fase la regala il Porto, eliminato dalla competizione dopo il pareggio per 4-4 contro gli egiziani dell’Al Ahly nell’ultima giornata della fase a gironi.