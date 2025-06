A Wimbledon non splende il sole per gli italiani: ben sei azzurri su sette totali non hanno superato il primo turno di qualificazioni

Sono stati giorni tutt’altro che felici per il tennis italiano. A partire da domenica quando Sara Errani e Jasmine Paolini hanno perso la finale del torneo di Berlino contro Mihailkova/Nicholls col punteggio di 4-6 6-2 10-6. Stessa sorte per Andrea Vavassori e Simone Bolelli che hanno ceduto sul più bello ad Halle con Krawietz/Puetz con il risultato di 6-3 7-6(4).

Quest’oggi, 23 giugno 2025, c’è stato il primo turno di qualificazione di Wimbledon con ben sette italiani in gara. Purtroppo solamente uno è riuscito ad accedere al secondo dei tre turni del terzo Slam dell’anno dopo l’Australian Open vinto da Sinner e il Roland Garros conquistato da Alcaraz.

Tennis, stop inatteso per Gigante: com’è andata

L’unico italiano capace di vincere il primo turno di qualificazione a Wimbledon è stato Giulio Zeppieri, capace di superare Smith Nagal per 6-2 4-6 6-2. Per il resto nessuno degli altri sei è stato in grado di trionfare, anche se c’è da dire che erano tutti match difficili sulla carta,

Quello più fattibile riguardava Gigante che però si è fatto sorprendere dal lussemburghese Rodesch. Nulla da fare per Arnaboldi e Napolitano, battuti rispettivamente da Gomez e Skatov mentre come da pronostico il cileno Garin ha avuto la meglio su Maestrelli per 6-3 6-4.

Chiudiamo con la sconfitta in due set di Pellegrino contro il francese Drouget (6-1 7-5) e infine il ko in tre set da parte di Passaro che al tiebreak del terzo set si è dovuto arrendere a Landaluce. Tornando all’unico rimasto in gioco ovvero Zeppieri affronterà Jubb in un difficile match del secondo turno di qualificazioni.