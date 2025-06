“Metto gli scarpini per l’ultima volta solo per te”, Mertens annuncia l’addio al calcio: quando giocherà la sua ultima partita.

Dopo tre stagioni in Turchia con la maglia del Galatasaray, Dries Mertens nelle scorse settimane ha detto addio al club turco. Il belga, che ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria dal Comune di Napoli, in realtà dirà addio proprio al calcio.

All’età di 38 anni, dopo aver vestito la maglia del Napoli per 397 volte realizzando 148 gol – marcatore più prolifico nella storia del club -, giocherà la sua ultima partita il 5 luglio, quando a Bratislava si disputerà il match d’addio al calcio di Marek Hamsik.

Mertens si ritira: l’annuncio sui social

“Non vedo l’ora di giocare l’ultima partita con te”, ha detto Dries Mertens in un video pubblicato sui social rivolto a Marek Hamsik. “Ho smesso di giocare a calcio – ha continuato il belga -, ma per l’ultima volta mi metto le scarpe solo per te“.

Poi la chiosa incoronando l’ex capitano ai tempi del Napoli: “Per me resterai sempre il mio capitano e l’uomo più forte con cui ho giocato“.