Non si fermano le voci che vogliono un innesto importante in scuderia con Ferrari per il prossimo anno. I nomi da brividi.

In Formula Uno vige una sorta di legge non scritta per cui i team tendono a negare fino alla morte l’arrivo di un nuovo innesto in squadra in favore dell’addio di un membro del team. Ha senso, dal momento che notizie del genere, se confermate o se alla stampa viene lasciato margine di immaginazione in merito possono destabilizzare il team ed incidere in modo importante sulle sue prestazioni.

L’anno scorso per fare un esempio pratico abbiamo visto Mercedes e Ferrari negare fino alla fine il trasferimento di Hamilton nella squadra italiana cosa che poi, naturalmente, è accaduta sul serio. Quindi, quando si parla della possibilità che in casa Ferrari salti una importantissima figura di riferimento, possiamo davvero essere certi che le smentite di team e diretto interessato siano reali?

Il nome in questione è quello di Frederic Vasseur, team principal francese che potrebbe davvero lasciare il team se le prestazioni non miglioreranno, anche se figure di spicco come Stefano Domenicali difendono il suo operato in modo importante. Il contratto del TP infatti scade nel 2026 ed è impossibile essere certi al 100% di un rinnovo contrattuale viste le magre prestazioni della squadra, siano esse colpa del manager o meno. E per il dopo Vasseur ci sono già eventuali opzioni.

Chi viene dopo Vasseur?

La stampa continua a volare con l’immaginazione, basandosi però su alcuni fattori realistici e, dopo aver escluso che Christian Horner possa lasciare Red Bull proprio mentre Verstappen si gioca la possibilità di vincere uno storico quinto titolo di fila con la squadra di Milton Keynes, propone altri nomi illustri per un eventuale periodo di transizione dopo l’addio del tecnico francese. Ecco chi sono.

Tra i nomi in questione, quello più papabile è di Antonio Coletta. Il fatto è semplice, Coletta è già impegnato in un ruolo dirigenziale nella scuderia di Ferrari dedicata all’endurance nel campionato WEC in cui la casa tricolore sta performando decisamente meglio, dato che ha appena vinto Le Mans con una convincente prestazione accumulando punti preziosi…

Coletta potrebbe quindi “trasferirsi” al reparto corse di F1 di Maranello, ovviamente sempre a patto che ci sia l’ok di Elkann e delle parti in causa e, sempre partendo dal presupposto che non possiamo prevedere il futuro e considerare l’addio di Vasseur come cosa fatta. Gli aggiornamenti sulla SF-25 stanno arrivando e chissà che le vetture non inizino a performare decisamente meglio nella seconda parte del torneo, salvando la posizione del TP e sopratutto la faccia dei piloti dopo un’annata deludente.