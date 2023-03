Scozia-Spagna, programma e telecronisti Sky qualificazioni Europei 2024

Il programma e i telecronisti su Sky di Scozia-Spagna, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Le Furie Rosse cercano una vittoria dopo quella parecchio larga ottenuta all’esordio e per questo motivo fanno visita alla formazione britannica che come di consueto venderà carissima la pelle. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato per le ore 20.45 di martedì 28 marzo.

Scozia-Spagna sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Antonio Nucera.