Trevisan-Rybakina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Martina Trevisan sfiderà Elena Rybakina nei quarti di finale del Wta 1000 di Miami, in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. Miglior risultato della carriera in un torneo 1000 per l’azzurra e allo stesso tempo anche il miglior torneo mai giocato su campi veloci. Martina sta dimostrando ancora una volta di non essere una top-25 del ranking per caso, e quando è in fiducia può essere in grado di esprimere un tennista che dà fastidio a tante giocatrici, anche quelle sulla carta più forti. Ora il compito di certo ancor più complicato contro quella che è tutti gli effetti diventata negli ultimi mesi una delle migliori giocatrici del circuito Wta. Una vittoria slam, un’altra finale e pochi giorni fa anche il trionfo a Indian Wells. Solo la stanchezza potrebbe fermare l’Elena Rybakina di questo periodo.

Trevisan e Rybakina scenderanno in campo oggi, martedì 28 marzo come 2°match dalle 18:00, ma non prima delle 20:00 italiane. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurra e la tennista kazaka, offrendo una diretta testuale. Il nostro sito garantirà inoltre ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.