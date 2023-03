Tottenham, Paratici: “Addio Conte? La decisione giusta per tutti”

“Sappiamo quanto sia stata una stagione difficile, a livello personale, per Antonio: la morte di Ventrone, quella di Vialli, l’operazione. Lo abbiamo sostenuto, gli siamo stati vicini, alla fine siamo arrivati a questo accordo e credo sia stata la decisione giusta per tutti“. Lo ha detto Fabio Paratici, direttore generale del Tottenham, sulla scelta di non proseguire con Antonio Conte in panchina. Il sostituto del tecnico salentino sarà il suo vice Cristian Stellini: “Ha già allenato la squadra quando Antonio è stato fuori e ha fatto bene, ha tanta esperienza da secondo ma è stato in passato anche capo allenatore – ha detto Paratici ai canali ufficiali degli Spurs -. Inoltre ci sarà ad aiutarlo Mason, che fa parte del club da tanto tempo, conosce tutto del Tottenham. Siamo molto fiduciosi che queste due persone possono fare un ottimo lavoro. Perché non un nuovo allenatore? Cambiare tutto a 10 giornate dalla fine, cambiare abitudini e stile di allenamento avrebbe reso le cose più difficili ai giocatori”.