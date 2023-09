Schio-Virtus Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta finale Supercoppa 2023 basket femminile

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Schio-Virtus Bologna, sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket femminile. Di scena, il match che assegnerà il primo trofeo stagionale. Numerosi gli spunti emersi dalle semifinali, che hanno visto le venete, campionesse in carica, battere a fatica un’ostica Sassari, battuta con soli due punti di distacco. Le Vu Nere, invece, che cercano il primo successo dell’era “Virtus”, hanno superato più agilmente Venezia, dopo aver ribaltato già nel secondo parziale un primo quarto che le aveva subire un passivo di 26-17. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 23 settembre sul parquet del PalaCrisafulli di Pordenone. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Schio-Virtus Bologna, valida per la Supercoppa 2023 di basket femminile.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

PROGRAMMA SUPERCOPPA 2023

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale LBF TV, eccezionalmente in chiaro. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale e la cronaca al termine della sfida per non perdersi davvero nulla.