Highlights e gol Borussia Dortmund-Wolfsburg 1-0, Bundesliga 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 50

Gli highlights e i gol di Borussia Dortmund-Wolfsburg, match valevole per la quinta giornata di Bundesliga 2023/2024, in cui i padroni di casa guidati da Edin Terzic si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Marco Reus. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per i gialloneri, che provano a rilanciarsi nei primi posti della classifica. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.