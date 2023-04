Schio-Venezia stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 semifinale playoff Serie A1 femminile 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Schio-Venezia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Suggestivo derby veneto con sguardo sulla finale: le vicentine hanno avuto bisogno di gara-3 per piegare la resistenza di Campobasso ai quarti, mentre le lagunari in due partite hanno eliminato Ragusa. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 19 aprile sul parquet del Palaromare.

CALENDARIO E PROGRAMMA TV

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming previo abbonamento, sulla piattaforma ufficiale LBF TV. Sportface.it vi terrà informati con i tabelloni, il programma completo e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.