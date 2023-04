Sporting Lisbona-Juventus domani in TV: orario, canale e diretta streaming ritorno quarti Europa League 2022/2023

Domani, giovedì 20 aprile alle ore 21:00, andrà in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023 tra Sporting Lisbona e Juventus. Si ripartirà dall’1-0 per i bianconeri, che hanno fatto loro la gara d’andata grazie ad una rete decisiva di Gatti. La squadra di Massimiliano Allegri non ha mai perso contro i portoghesi, e questo dovrebbe essere di buon auspicio: il più recente incrocio passato disputatosi a Lisbona, precisamente il 31 ottobre 2017, vide la Juventus imporre un 1-1 che, domani sera, sarebbe sufficiente al team torinese per ottenere il passaggio del turno. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, in streaming sulle piattaforme Dazn e Sky Go.