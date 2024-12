Tutto pronto per Scandicci-Milano, partita valevole per la dodicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Big match emozionante per coach Marco Gaspari, che guida le toscane contro la squadra che ha allenato fino alla passata stagione. Scandicci va a caccia del decimo successo in campionato per salire al secondo posto, attualmente occupato proprio dalle meneghine di Stefano Lavarini con 27 punti come le toscane, ma con un successo in più. Si preannuncia grande battaglia: chi riuscirà ad avere la meglio? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 8 dicembre al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano della massima serie del campionato italiano.

COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

STREAMING E TV – La partita Scandicci-Milano della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB, ma anche in diretta streaming gratuita (previa registrazione) su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.