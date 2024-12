Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Cavese-Juventus Next Gen, match valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. I bianconeri hanno trovato la loro seconda vittoria stagionale nell’ultimo turno contro il Taranto, abbandonando così l’ultima posizione a scapito proprio dei pugliesi. Contro la Cavese però la difficoltà si alza, e i padroni di casa vogliono sfruttare l’occasione per allontanare la zona play-out.

RISULTATI E CLASSIFICA

Cavese-Juventus Next Gen: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.