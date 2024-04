Scafati-Varese oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Scafati-Varese, sfida valida come 27^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Interessante scontro diretto nella parte bassa della classifica, tra due squadre che occupano rispettivamente la dodicesima e la tredicesima posizione, separate da appena due punti. La formazione campana, infatti, ha perso quota in campionato a causa degli ultimi risultati negativi, che l’ha vista vincere solo una volta nelle ultime sette giornate. Non va meglio agli uomini di coach Bialaszewski, che nell’ultimo turno, con la vittoria a dir poco schiacciante contro Napoli, hanno interrotto una striscia di tre sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 14 aprile sul parquet del PalaMangano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Scafati-Varese, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.