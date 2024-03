Scafati-Tortona oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Scafati-Tortona, sfida valida come 23^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. La formazione campana allenata da coach Boniciolli è reduce da tre sconfitte consecutive, arrivate però contro avversarie di altissimo livello (Virtus Bologna, Venezia e Brescia), rallentando decisamente dopo due vittorie di fila; l’obiettivo è ritrovare i due punti, soprattutto considerando che il settimo posto è ancora alla portata. A quota 22 punti, infatti, ci sono proprio gli avversari odierni che, con quella contro Napoli, hanno ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Questo scontro diretto, quindi, si propone come molto importante in quello che è un gruppone di centro classifica finora appassionante, con nove squadre racchiuse in appena sei punti. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 17 marzo sul parquet del PalaMangano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Scafati-Tortona, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn.