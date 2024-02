Sassuolo-Torino, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Sassuolo-Torino, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium partita assai delicata in cui i neroverdi, a rischio retrocessione quest’anno, hanno bisogno di vincere contro i granata pienamente in corsa per l’Europa nonostante alcuni balbettamenti. Chi trionferà? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 10 febbraio.

Sassuolo-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti.