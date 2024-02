Sprint Canmore 2024 oggi in tv sci di fondo: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire le sprint in tecnica libera di Canmore 2024, gare valevoli per la Coppa del Mondo di sci di fondo. A trainare il gruppo azzurro c’è Federico Pellegrino, che in questo format ad inizio gennaio ha conquistato il terzo posto a Davos nella gara inserita all’interno del Tour de Ski. Insieme a lui sono presenti nella prima delle due tappe nordamericane del massimo circuito altri sette connazionali: Elia Barp, Francesco De Fabiani, Michael Hellweger e Simone Daprà al maschile e Caterina Ganz, Francesca Franchi e Nicole Monsorno al femminile. Assente, infine, Simone Mocellini, che ha riportato un grave infortunio proprio in occasione di uno degli ultimi collaudi sulla pista canadese.

COPPA DEL MONDO 2023/2024: TUTTE LE TAPPE E LE LOCALITÀ

Le sprint in tecnica libera di Canmore 2024 sono in programma per la giornata di oggi (sabato 10 febbraio). Le qualificazioni femminili scatteranno alle ore 18.30 mentre quelle maschili prenderanno il via alle ore 19.10. Le finali, invece, si svolgeranno a partire dalle ore 21.00. In tutti e tre i casi gli orari sono quelli italiani. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Disponibile, inoltre, pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery +, Sky Go, DAZN e gratuitamente su Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà le sprint di Canmore 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.