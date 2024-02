Serie C 2023/2024: Padova fermato dal Trento, vince ancora il Novara

Prosegue la Serie C 2023/2024 con i match validi per la 25ª giornata del Girone A. Seconda vittoria consecutiva per il Vicenza, che passa 2-0 in casa dell’Atalanta Under 23. Stesso risultato del successo di settimana scorsa contro la Pergolettese per i ragazzi di Stefano Vecchi, che scavalcano i bergamaschi e si issano al quarto posto a 40 punti. Un gol per tempo con Rolfini a sbloccare l’incontro al 26′ e con il ritorno al gol, dopo sei giornate, di Ferrari al 59′. Inutile il gol al 93′ di Falleni.

L’Arzignano domina in casa contro la Giana Erminio e torna vincere dopo sei partite, cinque pareggi e una sconfitta. Finisce 3-0 a favore della squadra di Bianchini grazie alle reti di Milillo (42′), Parigi (83′) e Lakti (86′). Arzignano che scavalca proprio la Giana, 12ª a 31, e sale all’11° posto con 32 punti.

Vince ancora il Novara, che sta provando in tutti i modi a togliersi dai bassifondi della classifica, e lo fa in casa contro la Virtus Verona. Finisce 1-0 al Silvio Piola dopo la rete decisiva di Di Munno che, con il suo primo gol in campionato, avvicina il Novara alla virtuale salvezza. La squadra di Giacomo Gattuso ora è 17ª a 25 punti a 3 punti dal Trento 15°. Trento che ha strappato un ottimo punto in casa del Padova. Match che sembrava piuttosto agevole per i padroni di casa, in vantaggio dal 4′ con Varas, ma l’autogol di Belli al 74′ pareggia i conti. 1-1 da cui il Padova non riesce a scollarsi, allontanandosi sempre di più dal Mantova, 60 punti, primo in classifica. I ragazzi di Torrente sono a 52 punti.

Pareggio pirotecnico tra Fiorenzuola e Pro Vercelli. Il risultato finale è 3-3. Prima frazione che si chiude sull’1-1 dopo le reti di Ceravolo (27′) e Rutigliano (36′). Nel secondo tempo sempre Ceravolo porta per la seconda volta avanti la Fiorenzuola. Tra il 78′ e l’80’, gli ospiti ribaltano tutto con Santoro e Mustacchio. All’82’ Cremonesi riacciuffa la Pro Vercelli per il 3-3 finale. Fiorenzuola che sale a 23 punti in 18ª piazza. Pro Vercelli sesta a 38 punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE