Sassuolo-Napoli oggi tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Sassuolo e Napoli, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Osimhen e compagni, forti del loro +15 in classifica sulla prima diretta concorrente, vanno in trasferta per provare ad ottenere il decimo successo nelle ultime undici partite di campionato. Mister Spalletti dovrà tenere alta la concentrazione dei suoi, a pochi giorni dall’importante ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il Sassuolo si è rialzato nell’ultimo periodo, ottenendo quattro risultati utili consecutivi. La sfida è in programma venerdì 17 febbraio alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.