Sassuolo-Grosseto in tv: data, orario e diretta streaming ottavi Torneo di Viareggio 2023

Sassuolo-Grosseto sarà visibile in tv? Ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming della sfida valida per gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio 2023. Al campo sportivo Marco Polo di Viareggio si affrontano i neroverdi e i toscani ed entrambe vogliono raggiungere i quarti. Chi vincerà? La sfida avrà inizio alle ore 15 di martedì 28 marzo, diretta tv o streaming non disponibile, diretta testuale su Sportface.

