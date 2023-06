Sassuolo-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti di Sassuolo-Fiorentina, match valido per la trentottesima giornata di Serie A 2022/2023. Ultima del campionato e della stagione per i neroverdi, francamente quest’anno un po’ al di sotto delle attese, per i viola invece si tratta solo di una partita “inutile” che arriva prima dell’importantissima finale di Conference League contro il West Ham. Appuntamento alle ore 20.30 di venerdì 2 giugno, chi vincerà?

Sassuolo-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Manuel Pasqual.