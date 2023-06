Sport in tv oggi, venerdì 2 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 2 giugno 2023. A Parigi prosegue il secondo torneo del Grande Slam della stagione, il Roland Garros, che vedrà protagonisti altri azzurri come Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, impegnati nei rispettivi match del terzo turno. Si apre l’ultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 con l’anticipo del Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina, mentre in Serie B c’è la semifinale di ritorno dei playoff tra Bari e Sudtirol. Spazio infine al basket con gara-3 di Tortona-Virtus Bologna e al calcio con i Mondiali Under 20. Di seguito l’elenco completo di tutti gli eventi con il relativo palinsesto.