Ecco le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Sassuolo-Real Betis, match valido per la gara di ritorno del terzo turno del percorso campioni della Youth League 2024/2025. Neroverdi chiamati ad un’impresa per ribaltare il risultato e proseguire la propria avventura nella massima competizione europea giovanile: nella sfida d’andata infatti gli andalusi si sono imposti per 3-1 tra le mura amiche grazie alla tripletta di Paco Esteban, arrivata nel giro di sette minuti a cavallo dei due tempi. La rete di Sonosi Daldum ha poi riaperto la gara per il Sassuolo nell’ottica del doppio confronto, che si giocheranno le proprie carte davanti ai propri tifosi.

Il cammino in campionato dei neroverdi è ottimo, con la seconda posizione a -2 dalla Fiorentina capolista dopo 14 partite. Anche in Youth League il Sassuolo si era ben comportato prima della sfida d’andata, sbarazzandosi senza problemi dei lettoni del Daugavpils, con un rotondo 5-0 in trasferta e un 4-0 tra le mura amiche.

Sassuolo- Betis , come seguire il match

La sfida di ritorno del terzo turno del percorso campioni della Youth League 2024/2025 tra Sassuolo e Real Betis andrà in scena nella giornata di mercoledì 11 dicembre alle ore 18.00; non vi sono ancora notizie sulla diretta televisiva, ma non è escluso che escano novità a riguardo nelle ore a ridosso del match. Sportface.it seguirà l’evento attraverso una diretta testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.