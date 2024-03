Sassari-Virtus Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Sassari-Virtus Bologna, sfida valida come 21^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Nuovo impegno casalingo per gli uomini di coach Markovic, che hanno ottenuto proprio tra le mura amiche le ultime due vittorie, perdendo invece tre sconfitte di fila. Ora, l’obiettivo è di provare a strappare punti preziosissimi in ottica salvezza, contro una squadra che deve invece riscattare il KO contro Reggio Emilia. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 3 marzo sul parquet del PalaSerradimigni. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Sassari-Virtus Bologna, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Eurosport 2, disponibile anche su Sky, Sky Go e NowTv, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.