Sassari-Venezia stasera in tv: canale, orario e diretta streaming playoff Serie A1 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Sassari-Venezia, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo aver vinto in gara-1, i lagunari si sono fatti sorprendere dal ritorno degli uomini di coach Bucchi nella seconda partita, perdendo il vantaggio ambientale. Questo mette il Banco di Sardegna in una posizione ottima, potendo disputare le prossime due partite davanti al proprio pubblico, anche se i giochi sono ovviamente ancora completamente in bilico, tra due squadre che sanno come regalare spettacolo. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di giovedì 18 maggio sul parquet del PalaSerradimigni. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Sassari-Venezia dei playoff di Serie A1.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI PLAYOFF

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA E TV PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

REGOLAMENTO CAMPIONATO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.