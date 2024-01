Sassari-Cholet oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Sassari-Cholet, sfida valida come gara-2 dei play in della Champions League 2023/2024 di basket. Prestazione da incorniciare per gli uomini di coach Bucchi nel primo atto della mini-serie, con la formazione sarda che ha ottenuto una grande vittoria in casa dei francesi. Ora, l’occasione di chiudere i conti davanti al proprio pubblico per passare il turno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 10 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Sassari-Cholet, valida per la Champions League 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.