Liverpool-Fulham oggi in tv: canale, orario e streaming Carabao Cup 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, mercoledì 10 gennaio il Liverpool ospiterà il Fulham ad Anfield Road in occasione della semifinale di andata di Carabao Cup. La capolista in Premier League vuole conquistare la 14esima finale, ma di fronte c’è un Fulham che sogna di scrivere la storia. Jurgen Klopp insegue la doppia cifra in Coppa di Lega e potrebbe schierare la formazione migliore o quasi. Il match di ritorno è in programma il 24 gennaio. Potrete seguire la gara di andata di Carabao Cup su Dazn, che detiene i diritti della competizione in esclusiva.