Milan-Atalanta oggi in tv: canale, orario e streaming quarti Coppa Italia 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, mercoledì 10 gennaio il Milan ospiterà l’Atalanta in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. A San Siro Stefano Pioli cerca il passaggio del turno e nuove risposte incoraggianti contro i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta non ha mai vinto nelle cinque sfide di Coppa Italia giocate sul campo del Milan: quattro sconfitte, incluse le ultime due, e un pareggio nel periodo, senza mai riuscire a tenere la porta inviolata (ben 11 reti incassate in totale, per una media di 2.2 a match). La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.