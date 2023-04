Sangiuliano-Pro Patria oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 19

Alle 17:30 di oggi, sabato 22 aprile toccherà a Sangiuliano e Pro Patria scendere in campo in occasione della gara valida per l’ultima giornata del girone A di Serie C. Quarantadue punti per i padroni di casa, cinque lunghezze in meno degli ospiti. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports (disponibile anche su Dazn). Sportface.it vi offrirà una cronaca dettagliata sui risultati del pomeriggio.