Trento-Novara oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

Alle 17:30 di oggi, sabato 22 aprile Trento e Novara saranno in campo in occasione della gara valida per l’ultima giornata del girone A di Serie C. Zona playout per i trentini, mentre il Novara deve blindare il nono posto che vale i playoff. Il Renate a 50 punti è il pericolo numero uno per gli ospiti, che sognano la promozione. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports (disponibile anche su Dazn). Sportface.it vi offrirà una cronaca dettagliata sui risultati del pomeriggio.