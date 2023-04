Piacenza-Vicenza oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

Piacenza e Vicenza scenderanno in campo alle 17:30 di oggi, sabato 22 aprile in occasione della gara valida per l’ultima giornata del girone A di Serie C. Il Vicenza spera di scalare posizioni con il playoff già assicurato. Il Piacenza deve invece evitare l’ultimo posto e la retrocessione diretta. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports (disponibile anche su Dazn). Potrete seguire anche la diretta gol su Sky Sport Football e NOW (telecronaca di Giovanni Poggi). Sportface.it vi offrirà una cronaca dettagliata sui risultati del pomeriggio.