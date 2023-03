Sangiuliano-Albinoleffe oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sangiuliano-Albinoleffe, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione padrona di casa, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, ha bisogno di tornare a conquistare i tre punti per uscire dalla zona playout. I bergamaschi, dal loro canto, arrivano da cinque ko di fila e sono appaiati in classifica ai loro rivali odierni: l’obiettivo è staccarli ed allontanarsi dalla zona più pericolsa. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

